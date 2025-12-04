Kasımpaşa'da Şota Arveladze Dönemi Sona Erdi

Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Arveladze yönetiminde takım 14 maçta 13 puan topladı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:38
Kasımpaşa, Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama, ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama

"Teknik Direktörümüz Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"

Arveladze yönetimindeki performans

Şota Arveladze yönetimindeki Paşa, Trendyol Süper Lig’de 14 maça çıktı. Lacivert-beyazlılar 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla 14. sırada bulunuyor.

