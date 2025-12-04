Kasımpaşa'da Şota Arveladze Dönemi Sona Erdi

Kasımpaşa, Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama, ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama

"Teknik Direktörümüz Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"

Arveladze yönetimindeki performans

Şota Arveladze yönetimindeki Paşa, Trendyol Süper Lig’de 14 maça çıktı. Lacivert-beyazlılar 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla 14. sırada bulunuyor.

