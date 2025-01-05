Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi İlk Yarısında 2-1 Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 18. Haftası: Kasımpaşa - Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Maçın başlama düdüğünden itibaren iki takım da etkili ataklar geliştirdi.

İlk Yarıda Gelişmeler

Maçın 5. dakikasında Kasımpaşa'nın atağında Gökhan Gül, ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti, ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

7. dakikada Kasımpaşa, Hajradinovic'in savunma arkasına attığı pasla Da Costa ile öne geçti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Da Costa, kayarak vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durumu 1-0 yaptı.

Bu gole, 9. dakikada Gaziantep FK'dan yanıt geldi. Mustafa Eskihellaç'tan aldığı pasla ceza sahasına giren Maxim, kale önüne çevirdiği topa Okereke ile vurdu ve top kaleciden döndü. Okereke, yakın mesafeden ikinci bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı.

15. dakikada Okereke, ceza yayının üzerinde geriye çıkardığı pasa gelişine vurarak Kozlowski'nin şutunu yarattı, ancak top yandan dışarı gitti.

32. dakikada Kasımpaşa, Yasin Özcan'ın orta sahada kaptırdığı top sonrası Kozlowski ile ceza sahasına girdi. Bu pozisyonda Gianniotis, gole izin vermedi.

41. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan gelen Espinoza'nın ortasında Gökhan Gül kafayla dokundu ve top, Da Costa'nın önünde kaldı. Da Costa'nın düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Kasımpaşa, durumu 2-1 yaptı.

İlk yarının sonunda Kasımpaşa, 2-1’lik üstünlüğüyle soyunma odasına gitti.