DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.459.989,46 0,75%

Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi İlk Yarısında 2-1 Geride Bıraktı

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'deki gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:38
Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi İlk Yarısında 2-1 Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 18. Haftası: Kasımpaşa - Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Maçın başlama düdüğünden itibaren iki takım da etkili ataklar geliştirdi.

İlk Yarıda Gelişmeler

Maçın 5. dakikasında Kasımpaşa'nın atağında Gökhan Gül, ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti, ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

7. dakikada Kasımpaşa, Hajradinovic'in savunma arkasına attığı pasla Da Costa ile öne geçti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Da Costa, kayarak vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durumu 1-0 yaptı.

Bu gole, 9. dakikada Gaziantep FK'dan yanıt geldi. Mustafa Eskihellaç'tan aldığı pasla ceza sahasına giren Maxim, kale önüne çevirdiği topa Okereke ile vurdu ve top kaleciden döndü. Okereke, yakın mesafeden ikinci bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı.

15. dakikada Okereke, ceza yayının üzerinde geriye çıkardığı pasa gelişine vurarak Kozlowski'nin şutunu yarattı, ancak top yandan dışarı gitti.

32. dakikada Kasımpaşa, Yasin Özcan'ın orta sahada kaptırdığı top sonrası Kozlowski ile ceza sahasına girdi. Bu pozisyonda Gianniotis, gole izin vermedi.

41. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan gelen Espinoza'nın ortasında Gökhan Gül kafayla dokundu ve top, Da Costa'nın önünde kaldı. Da Costa'nın düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Kasımpaşa, durumu 2-1 yaptı.

İlk yarının sonunda Kasımpaşa, 2-1’lik üstünlüğüyle soyunma odasına gitti.

İLGİLİ HABERLER

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Chicago Bulls, Derrick Rose'un Formasını Emekliye Ayıracak
2
Gençlerbirliği, Sakaryaspor Maçı Öncesi Taraftar Desteği ile Moral Buldu
3
Beşiktaş, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Göztepe Geçici Yabancı Hakemlik Sistemini Talep Ediyor
5
Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor'u Zorlu Bir Maçta 3-2 Yenerek Galip Geldi
6
Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi İlk Yarısında 2-1 Geride Bıraktı
7
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Hız Verdi

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü