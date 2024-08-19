Kasımpaşa, Nicholas Opoku ile Anlaştı

Kasımpaşa, Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Ganalı savunma oyuncusu Nicholas Opoku ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıkla...

İmza ve Sağlık Kontrolü

Kulüp basın sözcüsü, 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden başarıyla geçtiğini ve sonrasında sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Opoku'nun Kariyeri

Opoku, Gana Milli Takımı formasını da giymiş bir futbolcu olarak dikkat çekmektedir. Kariyerinde, İtalya'nın Udinese takımında ve son üç sezonda Fransa'nın Amiens takımında mücadele etti.