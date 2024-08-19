Kasımpaşa, Nicholas Opoku ile Anlaştı

Kasımpaşa, Yeni Transferini Duyurdu
Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Ganalı savunma oyuncusu Nicholas Opoku ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıkla...
İmza ve Sağlık Kontrolü
Kulüp basın sözcüsü, 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden başarıyla geçtiğini ve sonrasında sözleşmenin imzalandığını duyurdu.
Opoku'nun Kariyeri
Opoku, Gana Milli Takımı formasını da giymiş bir futbolcu olarak dikkat çekmektedir. Kariyerinde, İtalya'nın Udinese takımında ve son üç sezonda Fransa'nın Amiens takımında mücadele etti.