Kasımpaşa'nın Konyaspor Yenilgisi Üzerine Yorumlar

Kasımpaşa ve Konyaspor Maçının Ardından

Kasımpaşa'nın, Trendyol Süper Lig'in sezonun ilk karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından, yardımcı antrenör Barış Kanbak açıklamalarda bulundu. Kanbak, "İki duran top golü yedik. Hafta boyunca üzerinde en çok durduğumuz konu buydu." dedi.

Maçın Değerlendirmesi

Basın toplantısında ilk yarının kısır geçtiğini ifade eden Kanbak, "Rakibimiz duran toptan öne geçti. İlk yarıda izleyicilere hücum aksiyonu sunamadık. Ancak hocamız atıldığında oyun daha da anlam kazandı. Oyuncularımızın bu isteğini gördük. İkinci yarıda risk alarak oyuna hakim olmaya çalıştık ve 3 dakika içinde gol attık. Beraberlik sonrasında maçı kontrol altına aldık." şeklinde konuştu.

Bireysel Hatalar ve Konsantrasyon Eksikliği

Konsantrasyon eksikliği ve bireysel hataların sezon başlangıcında sıkça görüldüğünü ayrı bir vurgu yaparak, "Duran toplardan gelen goller üzerinde çok çalıştık. Bu gibi hatalardan ders çıkaracağız ve Kasımpaşa'nın daha iyi bir performans sergilemesi için çalışacağız." dedi.

İki Taraf Arasındaki Sorunlar

Kanbak ayrıca, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun TÜMOSAN Konyaspor sağlık ekibiyle yaşadığı sorunlara da değindi. "Rakibin sağlık ekibi, çok fazla zaman kaybettirdi. Oyunun akışını kontrol etmeye çalışırken, sağlık malzemelerini içeride bırakıp geri dönmeleri anında dakikalarca kaybettik. Böyle durumlarda 4-5 saniyenin bile önemi var. Böyle olmasını istemedik, ancak olumsuz bir geri dönüş ile karşılaştık.” dedi.