Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kasımpaşa'nın Konyaspor Yenilgisi Üzerine Yorumlar

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Konyaspor mağlubiyetini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 22:25
Kasımpaşa'nın Konyaspor Yenilgisi Üzerine Yorumlar

Kasımpaşa ve Konyaspor Maçının Ardından

Kasımpaşa'nın, Trendyol Süper Lig'in sezonun ilk karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından, yardımcı antrenör Barış Kanbak açıklamalarda bulundu. Kanbak, "İki duran top golü yedik. Hafta boyunca üzerinde en çok durduğumuz konu buydu." dedi.

Maçın Değerlendirmesi

Basın toplantısında ilk yarının kısır geçtiğini ifade eden Kanbak, "Rakibimiz duran toptan öne geçti. İlk yarıda izleyicilere hücum aksiyonu sunamadık. Ancak hocamız atıldığında oyun daha da anlam kazandı. Oyuncularımızın bu isteğini gördük. İkinci yarıda risk alarak oyuna hakim olmaya çalıştık ve 3 dakika içinde gol attık. Beraberlik sonrasında maçı kontrol altına aldık." şeklinde konuştu.

Bireysel Hatalar ve Konsantrasyon Eksikliği

Konsantrasyon eksikliği ve bireysel hataların sezon başlangıcında sıkça görüldüğünü ayrı bir vurgu yaparak, "Duran toplardan gelen goller üzerinde çok çalıştık. Bu gibi hatalardan ders çıkaracağız ve Kasımpaşa'nın daha iyi bir performans sergilemesi için çalışacağız." dedi.

İki Taraf Arasındaki Sorunlar

Kanbak ayrıca, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun TÜMOSAN Konyaspor sağlık ekibiyle yaşadığı sorunlara da değindi. "Rakibin sağlık ekibi, çok fazla zaman kaybettirdi. Oyunun akışını kontrol etmeye çalışırken, sağlık malzemelerini içeride bırakıp geri dönmeleri anında dakikalarca kaybettik. Böyle durumlarda 4-5 saniyenin bile önemi var. Böyle olmasını istemedik, ancak olumsuz bir geri dönüş ile karşılaştık.” dedi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı