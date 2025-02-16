Kasımpaşa'nın Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü: 'Futbolcuların Felsefe Değişikliğine Uyum Sağlaması Bizi Memnun Ediyor'

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe Maçından Sonra Açıklama

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Kasımpaşa, Ülker Stadı'nda 3-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Ancak Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Performansa Dair Değerlendirme

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, "Skor anlamında istediklerimizi alamadık. Ancak futbolcuların oyun içerisindeki beklentilerini yüzde 70 oranında karşıladık," ifadelerini kullandı. Ön alan baskılarının Fenerbahçe'nin yüksek top kullanmasına neden olduğunu belirten Sütlü, ligin en formda takımıyla oynadıklarına dikkat çekti.

Basit Hatalar ve Takım Uyumu

"Yapılan basit hatalar kalemizde gol olarak geri dönebilir. Yine de oyunculara teşekkür ediyoruz. Futbolcuların felsefe değişikliğine uyum sağlamaları bizi memnun ediyor. Basit hataları en aza indirerek yolumuza devam edeceğiz," diyen Sütlü, takımın genel performansını değerlendirmiş oldu. Ayrıca Fenerbahçe'ye de tebriklerini iletti.