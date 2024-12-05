Kasımpaşa, Trabzonspor ile Zorlu Maça Çıkıyor

Kasımpaşa'nın Trabzonspor Maçı Öncesi Son Durumu

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında büyük bir mücadeleye hazırlanıyor. Yarın, Papara Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, saat 20.00'de sahaya çıkacak.

Kasımpaşa'nın Performansı

Süper Lig'de geride kalan 13 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alan Kasımpaşa, 15 puanla 14. sırada yer alıyor. Ligdeki son 5 maçında zorlu bir dönem geçiren takımlarından biri de Trabzonspor. Trabzon ekibi, bu süreçteki maçlarının 4'ünü kaybetmiş durumda.

Trabzonspor'un Durumu

Trabzonspor, 15 puan ve averajla 12. basamakta kendine yer bulurken, Kasımpaşa karşısında galibiyet arayışında olacak. Bu maç, her iki takım için de oldukça kritik bir öneme sahip.

Sakatlık Raporu

Kasımpaşa'da önemli eksikler bulunuyor. Kenneth Omeruo, Haris Hajradinovic ve Jhon Espinoza'nın sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler.