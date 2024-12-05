DOLAR
34,75 -0,07%
EURO
36,73 -0,49%
ALTIN
2.958,41 -0,06%
BITCOIN
3.564.568,95 -3,75%

Kasımpaşa, Trabzonspor ile Zorlu Maça Çıkıyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de Trabzonspor ile 15. hafta mücadelesine hazırlanıyor. Maç yarın saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:25
Kasımpaşa, Trabzonspor ile Zorlu Maça Çıkıyor

Kasımpaşa'nın Trabzonspor Maçı Öncesi Son Durumu

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında büyük bir mücadeleye hazırlanıyor. Yarın, Papara Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, saat 20.00'de sahaya çıkacak.

Kasımpaşa'nın Performansı

Süper Lig'de geride kalan 13 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alan Kasımpaşa, 15 puanla 14. sırada yer alıyor. Ligdeki son 5 maçında zorlu bir dönem geçiren takımlarından biri de Trabzonspor. Trabzon ekibi, bu süreçteki maçlarının 4'ünü kaybetmiş durumda.

Trabzonspor'un Durumu

Trabzonspor, 15 puan ve averajla 12. basamakta kendine yer bulurken, Kasımpaşa karşısında galibiyet arayışında olacak. Bu maç, her iki takım için de oldukça kritik bir öneme sahip.

Sakatlık Raporu

Kasımpaşa'da önemli eksikler bulunuyor. Kenneth Omeruo, Haris Hajradinovic ve Jhon Espinoza'nın sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler.

İLGİLİ HABERLER

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Judocu Emirhan Karahan, 2028 Olimpiyatları için Hedefe Kitlendi
2
Derbide İlk Golü Atan Takım Galibiyete Yaklaşıyor
3
Ağrı'da Genç Basketbol Yetenekleri Eğitime Alıyor
4
Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Ankara'da Başladı
5
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbileri Her Zaman Hırçın Geçiyor
6
Görme Engelli Atlet Gamze Demirci, Türkiye Şampiyonu Oldu
7
Kenan Yıldız, Juventus'un 10 Numara Yıldızı Oluyor

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var