Kasımpaşa - Trabzonspor: Süper Lig 2. Hafta Randevusu

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 2. haftasında yarın saat 21.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlayacak; hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 09:30
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Maç Detayları

Mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 21.30'da başlayacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak; yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen üstlenecek.

Takımların Durumu

Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlılar, ligin ilk haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Kasımpaşa, sezonun ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor ise ligdeki ilk maçında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

