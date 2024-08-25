Kasımpaşa ve Adana Demirspor Maç Sonrası Değerlendirmeler

Kasımpaşa-Anadolu Demirspor Maçının Ardından

Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Barış Kanbak, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından sahadan 2-2 berabere ayrıldıklarını ifade etti.

Maçın Değerlendirilmesi

Karşılaşmanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kanbak, bu maçın kendileri için üzücü olduğunu belirtti. "Buna benzer bir durumu ilk haftada da yaşamıştık. Bu defa da aynı senaryo tekrar etti ve gerekli dersleri aldığımızı düşünüyorduk. İki yarıda da üstün taraf bizdik. Penaltı golle sonuçlansa farklı bir konuyu da konuşabilirdik. İstatistikler yalnızca maç kazandırmaz; rakipten iki kat fazla ceza sahası içinde topla buluştuk, ama kontratak yediğimiz iki golle karşılaşmayı kaybettik" dedi.

Gelecek İçin Umut Verici Açıklamalar

Kadro kalitesinde hiçbir düşüş yaşanmadığını vurgulayan Barış Kanbak, "Sezon başları dalgalı olur. Biz genelde sezona iyi başlamayı başaramasak da sonrasında açılırız. Takıma gerekli takviyeler de yapılacak" diyerek taraftara umut verdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı. Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.