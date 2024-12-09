Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'na Katılmayacak

TFF'den Kasımpaşa Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa'nın 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağına dair resmi bir açıklama yaptı.

Kasımpaşa'nın Bildirimi

TFF'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Federasyonun ilgili kurullarının, bu bildirimle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapacağı da kaydedildi. Bu gelişmenin ardından, Kasımpaşa'nın yeni sezondaki stratejisinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.