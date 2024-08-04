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Katie Ledecky Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Katie Ledecky, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 800 metre serbest stilde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 01:04
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 01:04
Katie Ledecky Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Unutulmaz Bir An

Yüzme branşı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken, kadınlar 800 metre serbest stil finali, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Katie Ledecky'nin Tarihi Başarı

ABD'li yüzücü Katie Ledecky, Paris La Defense Arena'da yapılan finalde

8 dakika 11 saniye ve 4 salise ile altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarısının yanı sıra, Ledecky toplamda 9. altın madalyasını kazanarak, kariyerine bir başka büyük başarı eklemiş oldu.

Rekor Kıran Performans

Avustralya'dan Ariarne Titmus, 8 dakika 12 saniye ve 29 salise ile gümüş madalya kazanarak Okyanusya rekorunu kırdı. Paige Madden ise 8 dakika 13 saniye ile bronz madalyayı elde etti.

Tarihi Başarıların Sahibi

Katie Ledecky, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 8 dakika 4 saniye 79 salise ile olimpiyat ve dünya rekorunu kırmıştı. Bu sonuç, onu altın madalya sayısı bakımından Michael Phelps (23 altın madalya) ile birlikte en çok madalya kazanan sporcular arasında gösteriyor. Ledecky, Larissa Latynina (SSCB-Cimnastik), Paavo Nurmi (Finlandiya-Atletizm), Mark Spitz (ABD-Yüzme) ve Carl Lewis (ABD-Atletizm) ile birlikte, en fazla altın madalyaya sahip olan 5 sporcudan biri olmayı başardı.

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