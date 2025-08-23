DOLAR
Kavukçu açıkladı: Barış Alper Yılmaz Kayserispor kafilesinde neden yok?

Abdullah Kavukçu, Barış Alper Yılmaz'ın Kayserispor kafilesinde yer almamasının teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla, oyuncuyu koruma amaçlı alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:28
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın Kayserispor maçı kafilesinde yer almama gerekçesini kamuoyuyla paylaştı.

Kavukçu'nun açıklaması

"Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir."

Kararın amacı ve vurgulanan noktalar

Kavukçu, kararın oyuncunun yükünü azaltmaya ve sağlığını korumaya yönelik olduğunu belirterek, Barış Alper Yılmaz'ın takım için önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, bu uygulamanın disiplin ya da kadro dışı bir tasarruf olmadığı açıkça ifade edildi.

