Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu'da Tamamlandı

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu'da Gerçekleşti

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirilen gelişmelerle tamamlandı. Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2024-25 faaliyet programında yer alan bu önemli organizasyonun ikinci günü, Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde yapılan yarışlarla sona erdi.

Yarışmalara Yoğun Katılım

Şampiyonada, 9 il ve 13 kulüp temsilcisi 49 sporcu mücadele etti. Bu yılki yarışlar, sporcuların yeteneklerini sergilemesi için büyük bir platform sunarken, izleyicilere de heyecan dolu anlar yaşattı.

Ödül Töreni

Mücadelelerin sonunda başarı gösteren sporculara madalyaları, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından verildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Yarışı tamamlandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Yarışı tamamlandı.