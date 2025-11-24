Kayseri 1. Amatör Küme 10. Hafta: 44 Gol, Yolspor ve Büyük Toramanspor Lider

Kayseri 1. Amatör Küme 10. haftasında 10 karşılaşmada 44 gol atıldı; Kayseri Yolspor ve Büyük Toramanspor gruplarında lider.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:57
Kayseri 1. Amatör Küme 10. Hafta: İkinci yarı başladı

Haftanın özeti

Kayseri 1. Amatör Küme'nin ikinci yarısının açıldığı 10. haftada toplam 10 karşılaşmada 44 gol kaydedildi. Bu sezon iki ayrı grupta mücadele edilen ligde çekişme artarak sürüyor.

A Grubu'nda 25 puan ile Kayseri Yolspor liderliğini korurken, B Grubu'nda namağlup şekilde ilerleyen ve 28 puan toplayan Büyük Toramanspor zirvedeki yerini sürdürüyor.

Telafisi olmayan maçların başladığı bu dönemde hem üst sıralarda hem de alt sıralarda heyecan dorukta. 11. hafta müsabakaları bu hafta sonu oynanacak.

10. Hafta Sonuçları

Güneşspor 3-1 K.Ülküspor

İsmail Okumuş FK 2-3 Kayseri Ömürspor

Sosun Birlikspor 1-3 Kayserigücü FK

Büyük Toramanspor 3-2 Bünyan Belediyespor

Sindelhöyük Yıldızspor 1-2 Kocasinan Yemlihaspor

Sungur FK 2-2 Yeni Erciyesspor

Buğdaylıspor 2-2 Tomarza Belediyespor

Kayseri Yolspor 2-0 Yeşilspor

Belsinspor 7-0 Gültepespor

1966 Turanspor 3-3 Sindelhöyükspor

