Kayseri 1. Amatör Küme 10. Hafta: 44 Gol, Yolspor ve Büyük Toramanspor Lider

Kayseri 1. Amatör Küme 10. Hafta: İkinci yarı başladı
Haftanın özeti
Kayseri 1. Amatör Küme'nin ikinci yarısının açıldığı 10. haftada toplam 10 karşılaşmada 44 gol kaydedildi. Bu sezon iki ayrı grupta mücadele edilen ligde çekişme artarak sürüyor.
A Grubu'nda 25 puan ile Kayseri Yolspor liderliğini korurken, B Grubu'nda namağlup şekilde ilerleyen ve 28 puan toplayan Büyük Toramanspor zirvedeki yerini sürdürüyor.
Telafisi olmayan maçların başladığı bu dönemde hem üst sıralarda hem de alt sıralarda heyecan dorukta. 11. hafta müsabakaları bu hafta sonu oynanacak.
10. Hafta Sonuçları
Güneşspor 3-1 K.Ülküspor
İsmail Okumuş FK 2-3 Kayseri Ömürspor
Sosun Birlikspor 1-3 Kayserigücü FK
Büyük Toramanspor 3-2 Bünyan Belediyespor
Sindelhöyük Yıldızspor 1-2 Kocasinan Yemlihaspor
Sungur FK 2-2 Yeni Erciyesspor
Buğdaylıspor 2-2 Tomarza Belediyespor
Kayseri Yolspor 2-0 Yeşilspor
Belsinspor 7-0 Gültepespor
1966 Turanspor 3-3 Sindelhöyükspor
