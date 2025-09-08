Kayseri Basketbol'un 3 Yeni Transferi Sağlık Kontrolünden Geçti

Memorial Hastanesi'nde rutin sağlık taraması yapıldı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un üç yeni transferi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Memorial Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Crsytal Dangerfield, Ana Maria Filip ve Alice Kunek önce kardiyoloji ve dahiliye muayenesi geçirdiler, ardından EKG testine girdiler.

Yapılan tetkiklerin sonuçlarına göre, sporcularda herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edildi.