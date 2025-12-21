DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.797.673,57 -0,57%

Kayseri'de İnter Futbol Academy 2026 Programıyla Yeni Yıldızlar Arıyor

Kayseri Kocasinan'daki İnter Futbol Academy, 2026 programını açıkladı; 22 antrenörle yeni yetenekleri keşfetmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:26
Kayseri'de İnter Futbol Academy 2026 Programıyla Yeni Yıldızlar Arıyor

Kayseri'de İnter Futbol Academy 2026 Programıyla Yeni Yıldızlar Arıyor

Kocasinan'daki akademi ailelere kapılarını açtı

Kayseri'de faaliyet gösteren İnter Futbol Academy, futbol dünyasına yeni yıldızlar kazandırma hedefiyle çalışmalarını hızlandırdı. Dünya devi takımlardan İnter’in Türkiye'deki okullarından biri olan akademi, Kocasinan ilçesindeki tesislerinde 2026 programını ailelere sundu.

İnter Football Academy Kayseri Genel Koordinatörü Turgut Yetük, hedeflerini ve çalışma anlayışını şöyle özetledi: "Amacımız, 17 ülkede bulunan, ülkemizde de 40 futbol okulu olan İnter’e ve ülkemizdeki profesyonel futbol takımlarına yeni yetenekler kazandırmak. 22 antrenör eşliğinde tüm yaş gruplarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yılda uygulayacağımız programı aileler ile paylaşıyoruz. Aileler ile birlikte koordineli çalışmalar neticesinde başarıya ulaşılacağını düşünüyoruz" dedi.

Yetük, akademinin sadece sportif gelişime odaklanmadığını, aynı zamanda sporcuların eğitimlerine katkıda bulunduklarını ve Türk örf ve adetleri çerçevesinde kültür aşılamaya önem verdiklerini vurguladı. Ayrıca akademinin yurt içi ve yurt dışı kampları düzenlediğini de sözlerine ekledi.

Akademi, yerel ailelerle iş birliği içinde yürüttüğü programla genç yetenekleri keşfetmeyi ve profesyonel futbola kazandırmayı amaçlıyor.

KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN İNTER FUTBOL ACADEMY, FUTBOL DÜNYASINA YENİ YILDIZLAR KAZANDIRMAK...

KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN İNTER FUTBOL ACADEMY, FUTBOL DÜNYASINA YENİ YILDIZLAR KAZANDIRMAK AMACINDA.

KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN İNTER FUTBOL ACADEMY, FUTBOL DÜNYASINA YENİ YILDIZLAR KAZANDIRMAK...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Jujitsu 2026 Seçmeleri Tamamlandı
2
Niğde Belediyespor 0-0 Erciyes 38 FK — 3. Lig 2. Grup
3
Kayseri'de İnter Futbol Academy 2026 Programıyla Yeni Yıldızlar Arıyor
4
Kayserispor 4 Maçtır Yenilmiyor: Süper Lig'de 6 Puanlık Seri
5
Galatasaray - Kasımpaşa maçında VAR Sarper Barış Saka
6
Burhan Eşer: 'Zor Mücadele Olacak' — Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazır
7
Karşıyaka-Tire 2021 FK İzmir Derbisi: Alsancak'ta Saat 19.00

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025