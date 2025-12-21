Kayseri'de İnter Futbol Academy 2026 Programıyla Yeni Yıldızlar Arıyor

Kocasinan'daki akademi ailelere kapılarını açtı

Kayseri'de faaliyet gösteren İnter Futbol Academy, futbol dünyasına yeni yıldızlar kazandırma hedefiyle çalışmalarını hızlandırdı. Dünya devi takımlardan İnter’in Türkiye'deki okullarından biri olan akademi, Kocasinan ilçesindeki tesislerinde 2026 programını ailelere sundu.

İnter Football Academy Kayseri Genel Koordinatörü Turgut Yetük, hedeflerini ve çalışma anlayışını şöyle özetledi: "Amacımız, 17 ülkede bulunan, ülkemizde de 40 futbol okulu olan İnter’e ve ülkemizdeki profesyonel futbol takımlarına yeni yetenekler kazandırmak. 22 antrenör eşliğinde tüm yaş gruplarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yılda uygulayacağımız programı aileler ile paylaşıyoruz. Aileler ile birlikte koordineli çalışmalar neticesinde başarıya ulaşılacağını düşünüyoruz" dedi.

Yetük, akademinin sadece sportif gelişime odaklanmadığını, aynı zamanda sporcuların eğitimlerine katkıda bulunduklarını ve Türk örf ve adetleri çerçevesinde kültür aşılamaya önem verdiklerini vurguladı. Ayrıca akademinin yurt içi ve yurt dışı kampları düzenlediğini de sözlerine ekledi.

Akademi, yerel ailelerle iş birliği içinde yürüttüğü programla genç yetenekleri keşfetmeyi ve profesyonel futbola kazandırmayı amaçlıyor.

