Kayseri'de Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Sona Erdi

Yayın Tarihi: 14.08.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:25
Ali Dağı'nda gerçekleştirilen organizasyon tamamlandı

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda düzenlenerek sona erdi.

Ödül töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin spor alanında önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı. Çiçek, yamaç paraşütünün yapıldığı Ali Dağı'nın Türkiye'de ön saflarda yer aldığını belirterek, şampiyonanın sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Emre Şahin ise, "Çok güzel bir şampiyona oldu. Kayseri tabii bu mesafe şampiyonlar için çok güzel bir lokasyon. Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak Uluslararası Hava Sporları Federasyonunun sportif yetkilerini devraldığımızı tüm hava sporları camiamıza duyurmak isterim. Bu yetkiyle beraber, bu güzel lokasyonla, sayın valimizin de izni olursa daha büyük şampiyonları getirmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, 8 ülkeden 120 sporcu'nun mücadele ettiği şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

