Kayseri'de Yeni Su Sporları Merkezi Açıldı

Kayseri'de Kuşçu Su Sporları Merkezi Açılışı

Kayseri, su sporları alanında önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Kuşçu Su Sporları Merkezi, Yamula Barajı gölünde düzenlenen törenle açıldı.

Merkezin Özellikleri

Su sporlarına uygun zengin altyapısı ile dikkat çeken merkez, kano, kürek ve optimist gibi çeşitli sporlara ev sahipliği yapacak. Tören, Kocasinan Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edildi ve Kuşçu Marina'da gerçekleşti.

Vali Çiçek: "Spor ve Turizmde Dönüşüm Yaşanıyor"

Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte spor ve turizm alanında sağlanan gelişmelere vurgu yaptı. Çiçek, "Kayseri, su sporlarında bambaşka bir noktaya gidiyor. Bu tesis, sosyal hayata büyük katkı sunacak" diye ifade etti.

Başkan Büyükkılıç'tan Vizyon Açıklaması

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kayda değer yatırımlarla Kayseri’nin spor alanında ön plana çıktığını belirtti. "Kayseri, ACE 2024 Avrupa Spor Şehri unvanı aldı. Sporun merkezi olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar'dan Açıklamalar

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, su sporları alanında önemli bir tesisi şehre kazandırmalarının mutluluğunu dile getirdi. "Merkez, önemli müsabakalara ev sahipliği yapacak. Kuşçu bölgesi hızla gelişiyor ve bu yatırımlarla her geçen gün büyüyor" şeklinde konuştu.

Açılış Töreni

Törende yapılan konuşmaların ardından, Vali Çiçek ve diğer yetkililer, Kuşçu Su Sporları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirerek, yerel halkı ve spor severleri bu önemli tesisin faydaları hakkında bilgilendirdi.

Kayseri'de Yamula Barajı gölü kıyısına yapılan Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Kocasinan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan merkezin açılış töreni Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirildi. Programa kent protokolü katıldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölü kıyısına yapılan Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Kocasinan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan merkezin açılış töreni Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirildi. Programa kent protokolü katıldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölü kıyısına yapılan Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Kocasinan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan merkezin açılış töreni Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirildi. Programa kent protokolü katıldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölü kıyısına yapılan Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Kocasinan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan merkezin açılış töreni Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirildi. Programa kent protokolü katıldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölü kıyısına yapılan Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Kocasinan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan merkezin açılış töreni Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirildi. Programa kent protokolü katıldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölü kıyısına yapılan Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Kocasinan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan merkezin açılış töreni Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirildi. Programa kent protokolü katıldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölü kıyısına yapılan Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Kocasinan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan merkezin açılış töreni Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirildi. Programa kent protokolü katıldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölü kıyısına yapılan Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Kocasinan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan merkezin açılış töreni Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirildi. Programa kent protokolü katıldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölü kıyısına yapılan Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Kocasinan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan merkezin açılış töreni Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirildi. Programa kent protokolü katıldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölü kıyısına yapılan Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Kocasinan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan merkezin açılış töreni Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirildi. Programa kent protokolü katıldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölü kıyısına yapılan Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Kocasinan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan merkezin açılış töreni Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirildi. Programa kent protokolü katıldı.