Kayseri'den Dünya Arenasına: Ömer Faruk Deliktaş'ın Snowboard Başarı Hikayesi

Ömer Faruk Deliktaş: Test Kayakçısından Milli Sporcuya

Kayseri'de başladığı snowboard serüveni, 8 yaşında test kayakçısı olarak pist açıcı görevinde başlamış olan Ömer Faruk Deliktaş, şimdi ise milli sporcu unvanına sahip. AA'nın 'Snowboard Yıldızları' dosya haberinde, Deliktaş'ın pist açıcılığından milli sporculuğa uzanan yolculuğu detaylandırıldı.

İlk Adımlar ve Başarılarla Dolu Bir Yol

Babasıyla birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde eğlence amaçlı kayak yaparken keşfedilen Ömer Faruk, bir antrenör tarafından fark edilince profesyonel snowboard eğitimine yöneldi. Eğitimlerini tamamladıktan sonra iki yıl sonra yarışmalara katılmaya başladı ve sistemlerin doğru çalışmasını kontrol eden bir 'test kayakçısı' unvanını taşımaya başladı.

2020'de Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası’nda 11 yaş altı kategoride ikincilik elde eden Deliktaş, sadece 3 yıl sonra Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen Türkiye şampiyonasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekti.

Uluslararası Hedefler ve Büyük Planlar

15 yaşındaki milli sporcu, uluslararası organizasyonlarda başarı elde etme hedefiyle sıkı antrenman yapıyor. 6-12 Ocak tarihlerinde Erzurum’da düzenlenen Kış Oyunları’na katılan Deliktaş, milli takıma seçildiği için duyduğu gururu dile getirdi. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Deliktaş, babası ve annesinin verdiği destek ile geldiği noktaya ulaştığını söyledi.

"İnşallah ilerleyen dönemlerde ülkemi başka ülkelerde temsil etmeyi planlıyorum. Profesyonel olarak 5 yıldır yarışıyorum," diyen Deliktaş, başarılarının arkasında aile ve antrenör desteği olduğunu vurguladı.

Ömer Faruk'a Güvenen Antrenörler

Snowboard Milli Takım Başantrenörü Serdar Özger, Deliktaş'ın geleceğinin parlak olduğuna inanıyor. Özger, "Bir fırsat olursa bu sene uluslararası yarışlara götürmeyi planlıyoruz. Ömer, kendisine ağabeylik yapan sporcuları geçecek ve uluslararası mücadelelerde yer alacaktır," diyerek Deliktaş’ın potansiyeline vurgu yaptı.

Özger, baştaki hedef olarak FIS (Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu) yarışlarına odaklandıklarını, ardından Europe Cup, World Cup ve olimpiyat gibi büyük arena hedeflerinin olduğunu aktararak Deliktaş'ın uluslararası sahnede başarı göstereceğine inandığını belirtti.

Ömer Faruk Deliktaş, 8 yaşında test kayakçısı (pist açıcı) başladığı snowboardda milli sporculuğa kadar yükselmeyi başardı. Milli sporcu seçmelerinde başarılı olan 15 yaşındaki Deliktaş, uluslararası organizasyonlarda derece elde etme hedefiyle sıkı çalışıyor.

Ömer Faruk Deliktaş, 8 yaşında test kayakçısı (pist açıcı) başladığı snowboardda milli sporculuğa kadar yükselmeyi başardı. Milli sporcu seçmelerinde başarılı olan 15 yaşındaki Deliktaş, uluslararası organizasyonlarda derece elde etme hedefiyle sıkı çalışıyor.