Kayseri Erciyes Voleybol Kulübü Şampiyonluk İçin Tempo Arttırdı

Kayseri Erciyes Voleybol Kulübü, Kayseri Alt Yapı Süper Lig'deki başarısını şampiyonluk hedefiyle sürdürmek için antrenman temposunu artırdı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:40
Kayseri Alt Yapı Süper Lig'de yükselen performans

Kayseri Erciyes Voleybol Kulübü, Kayseri Alt Yapı Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansın ardından antrenmanlarına tam gaz devam ediyor. Takım, şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

Bülent Şahin, "Şampiyonluk yolunda mücadelemizi veriyoruz. Takımın morali çok iyi ve sporcularımız elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" dedi.

Auran Kozmetik’in sponsoru olduğu Erciyes Voleybol Kulübü, bu yoğun antrenman temposuyla Süper Lig'deki performansını daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

