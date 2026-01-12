Kayseri Şekerspor 4-0 Argıncıkspor: Liderlik Sürüyor

Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme lideri Kayseri Şekerspor, ligin 16. haftasında karşılaştığı Argıncıkspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Maç Detayları

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Tolga Selvi, Samed Armut, Umut Enes Kaya

Kadrolar

Kayseri Şekerspor: Ali Özkan, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Can Ölçer, Bulut Akbaş (Onur Bağçı dk. 80), Ahmet Özdemir (Osman Şentürk dk. 80), Hakan Bahran (Mehmet Bayram dk. 46), Mehmet Tatlı, Çağrı Elgölgesi (Selim Başev dk. 46), Buğrahan Sarıkaya (Batuhan Kaya dk. 46), Cüneyt Turgut

Argıncıkspor: Yusuf Yavuz (Muhammed Korkmaz dk. 55), Alican Koçer, Kaan Aşık, Hacı Mert Cingöz, Eren Cem Çelebi (Emir Can Irmak dk. 78), Süleyman Çetiner (Mustafa dk. 78), Alper Arda Karakoç, Yunus Emre Mert, Yusuf Aslan (Tunahan Altun dk. 65), Emircan Yıldırım, Tahir Can Çelebi

Goller

Mehmet Tatlı (dk. 39, dk. 71), Cüneyt Turgut (dk. 86), Onur Bağçı (dk. 90) — Kayseri Şekerspor

Bu sonuçla Kayseri Şekerspor, puan tablosundaki liderliğini korurken sezonun geri kalan haftalarında da iddialı bir konumda kalmaya devam ediyor.

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME LİDERİ KAYSERİ ŞEKERSPOR, LİGİN 16. HAFTASINDA ARGINCIKSPOR’U 4-0 YENEREK LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ.