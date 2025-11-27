Kayseri Şekerspor Grekoromen Yıldızlar Ligi Şampiyonu – 2025-2026

Müsabakalar Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi

2025-2026 Grekoromen Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları 20-22 Kasım tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapıldı. Turnuva tamamlandı; 14 takım ve yaklaşık 250 sporcu mücadele etti.

Kayseri Şekerspor yarı finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 6-4 yenerken, finalde Konya Karatay Spor Kulübü'nü yine 6-4 mağlup ederek Grekoromen Güreş Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayseri Şekerspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda: "Kulübümüz 20-22 Kasım’da Ankara’da düzenlenen Yıldızlar Grekoromen Süper Lig müsabakalarında takımımız, büyük bir mücadele ortaya koyarak 14 takım arasından zirveye çıktı. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz. Desteklerinden dolayı Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanımız. Hüseyin Akay Bey’e, Kulüp Başkanımız Volkan Erişen Bey’e, Güreş Sorumlumuz Hasan Apaydın Bey’e ve Kulüp Müdürümüz Emin Gök Bey’e teşekkür ederiz" denildi.

Genel Sıralama

1. Kayseri Şekerspor Kulübü

2. Konya Karatay Spor Kulübü

3. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü

