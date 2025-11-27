Kayseri Şekerspor Grekoromen Yıldızlar Ligi Şampiyonu – 2025-2026

Kayseri Şekerspor, 20-22 Kasım'da Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Grekoromen Güreş Yıldızlar Ligi'ni 14 takım arasından şampiyon tamamladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:50
Kayseri Şekerspor Grekoromen Yıldızlar Ligi Şampiyonu – 2025-2026

Kayseri Şekerspor Grekoromen Yıldızlar Ligi Şampiyonu – 2025-2026

Müsabakalar Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi

2025-2026 Grekoromen Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları 20-22 Kasım tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapıldı. Turnuva tamamlandı; 14 takım ve yaklaşık 250 sporcu mücadele etti.

Kayseri Şekerspor yarı finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 6-4 yenerken, finalde Konya Karatay Spor Kulübü'nü yine 6-4 mağlup ederek Grekoromen Güreş Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayseri Şekerspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda: "Kulübümüz 20-22 Kasım’da Ankara’da düzenlenen Yıldızlar Grekoromen Süper Lig müsabakalarında takımımız, büyük bir mücadele ortaya koyarak 14 takım arasından zirveye çıktı. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz. Desteklerinden dolayı Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanımız. Hüseyin Akay Bey’e, Kulüp Başkanımız Volkan Erişen Bey’e, Güreş Sorumlumuz Hasan Apaydın Bey’e ve Kulüp Müdürümüz Emin Gök Bey’e teşekkür ederiz" denildi.

Genel Sıralama

1. Kayseri Şekerspor Kulübü

2. Konya Karatay Spor Kulübü

3. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü

2025-2026 GREKOROMEN GÜREŞ YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI 20-22 KASIM TARİHLER ARASINDA ANKARA TAHA...

2025-2026 GREKOROMEN GÜREŞ YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI 20-22 KASIM TARİHLER ARASINDA ANKARA TAHA AKGÜL SPOR SALONU'NDA YAPILDI.

2025-2026 GREKOROMEN GÜREŞ YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI 20-22 KASIM TARİHLER ARASINDA ANKARA TAHA...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cihan Aydın, Çaykur Rizespor - Kayserispor Maçının Hakemi
2
Yasin Kol Kadıköy’de İlk Kez Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini Yönetecek
3
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek
4
Ovalıbağ FK, Major Futbol Ligi'nde Çeyrek Finalde
5
Sivasspor'un Yeni Başkanı Gökhan Karagöl Oldu
6
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finaline Yükseldi
7
Tekirdağlı Taha Adacık, Kick Boksta Türkiye İkincisi Oldu!

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?