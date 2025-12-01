Kayseri Şekerspor Yeni Lider Oldu - Süper Amatör Küme 11. Hafta

11. hafta tamamlandı, 6 maçta 19 gol

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftada oynanan 6 maçta toplam 19 gol kaydedildi.

Son üç haftada 3 farklı takım lider olurken lig heyecanı her geçen hafta artıyor. Bu haftada Kayseri Atletikspor 0-0 berabere kalırken rakipleri Kayseri Şekerspor, Döğerspor ve Hacılar Erciyesspor hata yapmadı ve puanlarını korudu.

11. haftada alınan sonuçlar:

Talas Anayurtspor 0-3 Hacılar Erciyesspor

G.O.Paşaspor 0-4 Kayseri Şekerspor

Esen Metal SK 2-7 Amaratspor

Kayseri Atletikspor 0-0 Argıncıkspor

Döğerspor 1-0 Döğergücü FK

Özvatanspor 0-2 Erciyes Esen Makina FK

Başakpınarspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)

