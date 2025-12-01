Kayseri Şekerspor Yeni Lider Oldu - Süper Amatör Küme 11. Hafta
11. hafta tamamlandı, 6 maçta 19 gol
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftada oynanan 6 maçta toplam 19 gol kaydedildi.
Son üç haftada 3 farklı takım lider olurken lig heyecanı her geçen hafta artıyor. Bu haftada Kayseri Atletikspor 0-0 berabere kalırken rakipleri Kayseri Şekerspor, Döğerspor ve Hacılar Erciyesspor hata yapmadı ve puanlarını korudu.
11. haftada alınan sonuçlar:
Talas Anayurtspor 0-3 Hacılar Erciyesspor
G.O.Paşaspor 0-4 Kayseri Şekerspor
Esen Metal SK 2-7 Amaratspor
Kayseri Atletikspor 0-0 Argıncıkspor
Döğerspor 1-0 Döğergücü FK
Özvatanspor 0-2 Erciyes Esen Makina FK
Başakpınarspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)
