Kayseri Şekerspor Yeni Lider Oldu - Süper Amatör Küme 11. Hafta

Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme 11. haftada liderliğe yükseldi; haftada 19 gol atıldı, son 3 haftada 3 farklı takım liderlik yaşadı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 04:52
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 04:52
Kayseri Şekerspor Yeni Lider Oldu - Süper Amatör Küme 11. Hafta

Kayseri Şekerspor Yeni Lider Oldu - Süper Amatör Küme 11. Hafta

11. hafta tamamlandı, 6 maçta 19 gol

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftada oynanan 6 maçta toplam 19 gol kaydedildi.

Son üç haftada 3 farklı takım lider olurken lig heyecanı her geçen hafta artıyor. Bu haftada Kayseri Atletikspor 0-0 berabere kalırken rakipleri Kayseri Şekerspor, Döğerspor ve Hacılar Erciyesspor hata yapmadı ve puanlarını korudu.

11. haftada alınan sonuçlar:

Talas Anayurtspor 0-3 Hacılar Erciyesspor

G.O.Paşaspor 0-4 Kayseri Şekerspor

Esen Metal SK 2-7 Amaratspor

Kayseri Atletikspor 0-0 Argıncıkspor

Döğerspor 1-0 Döğergücü FK

Özvatanspor 0-2 Erciyes Esen Makina FK

Başakpınarspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 11. HAFTA TAMAMLANIRKEN, YENİ LİDER KAYSERİ...

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 11. HAFTA TAMAMLANIRKEN, YENİ LİDER KAYSERİ ŞEKERSPOR OLDU.

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 11. HAFTA TAMAMLANIRKEN, YENİ LİDER KAYSERİ...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erciyes 38 FK fırsatı kaçırdı: Mazıdağı Fosfatspor 1-1
2
Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a 84-71 Yenildi — Üst Üste 3. Mağlubiyet
3
Didim Belediyespor deplasmanda Ülkü Spor'u 3-0 yendi
4
İncirliova Belediyespor’tan Gollü Galibiyet: Laleler 6-0 ile Zirveye Tutundu
5
Melissa Vargas Malatya'da Ehliyetini Aldı
6
Beşiktaş Deplasmanda Etkili: 8 Maçta 14 Puan
7
El Bilal Toure Beşiktaş'ta skora katkılarını sürdürüyor

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı