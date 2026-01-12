Kayseri Süper Amatör Küme 16. Hafta: 20 Gol, Döğergücü 5-2
Hava muhalefeti nedeniyle geçen hafta ertelenen müsabakalar bu hafta tamamlandı
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 16. haftasında toplam 6 maçta 20 gol kaydedildi. Hava koşulları sebebiyle geçen haftaya ertelenen karşılaşmalar bu hafta oynandı.
Haftanın en gollü maçı, Döğergücü FK'nin Esen Metal Spor Kulübü'nü 5-2 mağlup ettiği mücadele oldu.
16. haftada oynanan maçlar ve sonuçları:
Kayseri Şekerspor - Argıncıkspor: 4-0
Döğerspor - Talas Anayurtspor: 2-0
Başakpınarspor - Kayseri Atletikspor: 1-0
Erciyes Esen Makina FK - Gaziosmanpaşaspor: 4-1
Esen Metal SK - Döğergücü FK: 2-5
Özvatanspor - Amaratspor: 1-0
Hacılar Erciyesspor - Yahyalıspor: 3-0 (Hükmen)
Haftanın tamamlanmasıyla birlikte takımlar ligdeki konumlarını korumaya veya yükselmeye çalışacak; gelecek hafta heyecanı sürüyor.
