Kayseri Süper Amatör Küme 16. Hafta: 20 Gol, Döğergücü 5-2

Kayseri Süper Amatör Küme 16. haftasında 6 maçta 20 gol kaydedildi; Döğergücü FK, Esen Metal'i 5-2 yenerek haftanın en gollü maçını oynadı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:17
Kayseri Süper Amatör Küme 16. Hafta: 20 Gol, Döğergücü 5-2

Kayseri Süper Amatör Küme 16. Hafta: 20 Gol, Döğergücü 5-2

Hava muhalefeti nedeniyle geçen hafta ertelenen müsabakalar bu hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 16. haftasında toplam 6 maçta 20 gol kaydedildi. Hava koşulları sebebiyle geçen haftaya ertelenen karşılaşmalar bu hafta oynandı.

Haftanın en gollü maçı, Döğergücü FK'nin Esen Metal Spor Kulübü'nü 5-2 mağlup ettiği mücadele oldu.

16. haftada oynanan maçlar ve sonuçları:

Kayseri Şekerspor - Argıncıkspor: 4-0

Döğerspor - Talas Anayurtspor: 2-0

Başakpınarspor - Kayseri Atletikspor: 1-0

Erciyes Esen Makina FK - Gaziosmanpaşaspor: 4-1

Esen Metal SK - Döğergücü FK: 2-5

Özvatanspor - Amaratspor: 1-0

Hacılar Erciyesspor - Yahyalıspor: 3-0 (Hükmen)

Haftanın tamamlanmasıyla birlikte takımlar ligdeki konumlarını korumaya veya yükselmeye çalışacak; gelecek hafta heyecanı sürüyor.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME'NİN 16. HAFTASINDA OYNANAN 6 MAÇTA 20 GOL ATILDI.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME'NİN 16. HAFTASINDA OYNANAN 6 MAÇTA 20 GOL ATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor Antalya Kampını Tamamladı: Gaziantep'e Gitti
2
Kayseri Ülküspor, Büyük Toramanspor'u 3-1 Yenerek Liderliğe Yükseldi
3
Kayserispor Antalya kampını tamamladı: Beşiktaş mesaisi yarın başlıyor
4
Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu Yenileniyor
5
Kuşadası Tenis Kulübü'ne 'Balon Kort' — 4 numaralı kort kışa hazır
6
Sakarya Büyükşehir’in Güreşçisi Başar, Vehbi Emre’de Bronz Kazandı
7
Çorum FK, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları