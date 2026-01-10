Kayseri Süper Amatör Küme 16. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler, Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:22
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 16. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu, tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakem atamalarını belirledi ve kamuoyu ile paylaştı.

Ligin 16. haftasında hem zirvede hem de alt sıralarda telafisi olmayan müsabakalar sahne alacak. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

K. Şekerspor - Argıncıkspor: Tolga Selvi

Talas Anayurtspor - Döğerspor: Dilber Sıla Başıaçık

Erciyes Esen Makina FK - Gaziosmanpaşaspor: Furkan Emre Arslan

Döğergücü FK - Esen Metal SK: Gülşen Urgun

Başakpınarspor - Kayseri Atletikspor: Esat Sabuncu

Amaratspor - Özvatanspor: Gökhan Mutlu

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

