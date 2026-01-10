Kayseri Süper Amatör Küme 16. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme 16. Hafta Hakemleri Açıklandı
Hakem atamaları ve önemli detaylar
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 16. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu, tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakem atamalarını belirledi ve kamuoyu ile paylaştı.
Ligin 16. haftasında hem zirvede hem de alt sıralarda telafisi olmayan müsabakalar sahne alacak. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
K. Şekerspor - Argıncıkspor: Tolga Selvi
Talas Anayurtspor - Döğerspor: Dilber Sıla Başıaçık
Erciyes Esen Makina FK - Gaziosmanpaşaspor: Furkan Emre Arslan
Döğergücü FK - Esen Metal SK: Gülşen Urgun
Başakpınarspor - Kayseri Atletikspor: Esat Sabuncu
Amaratspor - Özvatanspor: Gökhan Mutlu
