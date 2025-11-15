Kayseri Süper Amatör Küme: 9. Hafta Hakemleri Açıklandı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 9. hafta hakemleri
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 9. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu. Tek grupta oynanan ligin 9. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
Hakem atamalarını ilan etti
Kayseri İl Hakem Kurulu, haftanın maçları için görevlendirmeleri belirleyerek kamuoyuyla paylaştı. Ligin hem zirvesinde hem de alt sıralarında önemli müsabakalar yer alıyor.
Haftanın maçları ve atanan hakemler:
K.Şekerspor-K.Atletikspor: Ali Yıldız
Özvatanspor-Döğerspor: Levent Yeşilyurt
Talas Anayurtspor-G.O.Paşaspor: Ahmet Pakırcı
Amaratspor-Başakpınarspor: Cenk Uluçınar
H.Erciyesspor-Esen MEtal SK: M.Emin Vural
Argıncıkspor-Döğergücü FK: Esat Sabuncu
Kayseri futbol camiası, hafta boyunca yapılacak müsabakalar öncesi atamaların ardından karşılaşmalara odaklanacak.
