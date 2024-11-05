Kayserili Sporcular Kosova'da Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda

Kaysari Milli Sporcular Kosova'ya Hareket Ediyor

Kayseri'den üç milli sporcu, 7-14 Kasım tarihlerinde Kosova'nın Priştine kentinde düzenlenecek olan Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'na katılmaya hazırlanıyor.

Katılımcılar ve Başarıları

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, şampiyonaya katılacak 18 kişilik kafilenin içinde şu isimler yer alıyor:

Gülistan Turan - 2023-2024 Dünya Şampiyonu

- 2023-2024 Dünya Şampiyonu Sercan Koç - 2023 Dünya Şampiyonu

- 2023 Dünya Şampiyonu Ezgi Keleş - 2023 Avrupa Şampiyonu

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Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz liderliğindeki ekip, şampiyona boyunca Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verecek.

İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Muaythai Milli Takımı'na başarılar dileyerek, önümüzdeki seneki ulusal ve uluslararası etkinlikler için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Ulu, "Emek veren değerli antrenörlerimize, disiplinli ve azimli sporcularımıza, ayrıca desteklerini esirgemeyen Halil Demir hocama teşekkür ediyorum. Ayrıca, Hasan Yıldız başkanımıza ve federasyon yönetimine başarılar diliyoruz. Türk sporu için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Kayserili 3 milli sporcu, 7-14 Kasım tarihlerinde Kosova'nın başkenti Priştine'de yapılacak Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'na katılacak. Şampiyonaya gidecek 18 kişilik kafilede, 2023-2024 dünya şampiyonu Gülistan Turan (sağ 2), 2023 dünya şampiyonu Sercan Koç (solda), 2023 Avrupa şampiyonu Ezgi Keleş (sağda) de yer alıyor.