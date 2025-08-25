DOLAR
Kayserispor 0-4 Galatasaray: Başkan Nurettin Açıkalın’dan 'Eksikleri Tamamlayacağız' Mesajı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray yenilgisi sonrası takımın eksiklerini en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 00:19
Kayserispor 0-4 Galatasaray: Başkan Nurettin Açıkalın'dan 'Eksikleri Tamamlayacağız' Mesajı

Kayserispor 0-4 Galatasaray: Başkan Nurettin Açıkalın’dan 'Eksikleri Tamamlayacağız' Mesajı

Maçın ardından değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, müsabakanın ardından takımın eksiklerine dikkat çekti.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Açıkalın, "Genel olarak takımımız, takım şeklinde oynamayı bir şekilde başardı ama son vuruşlarımızda özellikle ceza sahasında etkili olamadığımız anlar oldu. En kısa sürede eksiklerimizi tamamlayacağız." dedi.

Bilet fiyatları ve taraftar ilgisi

Bir gazetecinin bilet fiyatlarıyla ilgili sorusuna yanıt veren Açıkalın, statta ilgiden memnun olduklarını vurguladı. Açıkalın, "Görüldüğü üzere stadımız doluydu. Biz hemşehrilerimizden destek anlamında fiyat açıklaması yaptık. Maç öncesi de söylemiştim. Yani bu stadyumda 1600 kişi misafir arkadaşlar. Geri kalanı Kayserili hemşehrilerimiz. Onlar da takımına sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları ve takım hazırlığı

Takıma takviye konusunda da konuşan Açıkalın, transfer sürecinin "uzun ve meşakkatli" olduğunu belirterek, takım için en değerli oyuncuyu kadroya katacaklarını söyledi.

Transferlerden memnun olduğunu ifade eden başkan, takımın oynama sürecine de dikkat çekti: "Mücadele ettikten sonra hatalar olabilir. Bu çalışarak düzeltilebilir. Sonuçta 2 haftadır beraber oynayan bir ekipten bahsediyoruz. Hiçbir takım yüzde 100 hazır değil. Bizim de çalışmaya ihtiyacımız olduğu aşikar. Teknik yetkililerin bunu kısa sürede gidereceğini düşünüyorum."

