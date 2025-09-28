Kayserispor 1-1 Gençlerbirliği — Gisdol: "Kabullenmek zor", Eroğlu: "9 kişiyle 1 puan iyi"

Gisdol rakibin ilk şutunun gol olduğunu belirterek şunları ekledi: "Rakibimiz sadece ilk yarıda 1 şut çekti. O da aslında şaka gibi bir şekilde gol oldu ve bu şekilde öne geçtiler. Ama takımımız, oyuncularım başını öne eğmediler. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Oyunu genel anlamda kontrol ettik. Maçtan sonra başkanımız soyunma odasına geldi kendisi de 'takımın sahaya iyi bir performans koyduğunu' söyledi. Samimiyetimle şunu söyleyebilirim, tam takım olarak çalışabilecek ilk dönem önümüzdeki milli takım arası olacak. Geçmişte kulübümüz ve takımımızın problemleri vardı. Ben konuştuğumuz zaman da bu takımı bu süreçten çıkaracağımıza hazır olduğumu söylemiştim. Benim işim bu. Ama bu adım adım gerçekleşecek bir şey. Duygularımızı, bir kenara bırakmamız gerekiyor. Taraftarlarımız bugünkü neticeden dolayı bir hayal kırıklığına uğradılar. Onları anlayabiliyorum. Maç boyunca takımımızı çok pozitif bir şekilde desteklediler. Takım, elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttı. Gol atmak adına maçın sonunda üç santrforla sahadaydık. Ne yazık ki maçın sonunda bir puanla ayrıldık ve bununla yaşayıp kabul etmek zorundayız."

Hüseyin Eroğlu: "İstediğimiz performansı ortaya koyamadık"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise maçın zor geçeceğini bildiklerini, ancak beklenenden daha çetin bir mücadele olduğunu kaydetti. Eroğlu, "Geçen haftanın verdiği moralle kazandığımız bir maçtan sonra oyuncularımızla iyi bir hafta geçirmiştik. Ama ilk yarı oyuna bir türlü giremeyen oyuncularımız vardı. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık." diye konuştu.

Eroğlu pas hatalarının rakibin baskı kurmasına yol açtığını belirterek, "Bunların birçoğunda pas hatalarımız, yanlış tercihlerimiz ve topun bizde kalmamasıydı. Süreçte tabii ki yine de gol bularak öne geçtik. Savunmamız, kalecimiz Erhan'ın performansı gerçekten ilk yarıda iyiydi. Planımız aslında tutmuştu. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. Rakibin de kazanmak için hamleler yapacağını, taraftarı önünde kazanmak isteyeceğini biliyorduk. Hamle şansımızı ikinci yarı kullanıp belki geçişten skoru lehimize daha da artırma fırsatı olabilirdi. Talihsiz bir kart yedik. Doğru bir karttı. 10 kişi kaldığımız an aslında biraz daha savunmada durmaya çalıştık. Alanları kapattık. 5-3-1'e döndük. Biraz daha koridorları kapatmak istedik. Rakibin kenarlardan geleceğini biliyorduk." dedi.

Maçın sonunda çıkan ikinci kırmızı kartın ağır olduğunu düşündüğünü söyleyen Eroğlu, "Oyuncunun bir teması var ama çok ağır bir temas olduğunu düşünmüyorum. Bence ağır bir karar oldu ve 9 kişi kaldıktan sonra da tamamıyla savunmada kaldık. Oyuncularımı kutluyorum. Onları tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Evet burası zor bir deplasman. Gönül isterdi kazanmak ama belki 11-11 gitseydi bizim lehimize olabilirdi. 9 kişiyle bir puan aldık, bu anlamda iyi diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Her iki teknik direktör de maçın ardından saha içi mücadeleyi ve alınan sonucu değerlendirirken, Kayserispor için skorun üzücü olmasına rağmen sahaya yansıtılan oyunun olumlu tarafları, Gençlerbirliği içinse oyuncu disiplini ve savunma direncinin öne çıktığı vurgulandı.