Kayserispor 2024-2025 Sezonu İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Kayserspor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarına yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı camia, başarılı bir sezon geçirebilmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

İdman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor'un antrenmanı, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlamış olup, kuvvet ve koordinasyon çalışmaları ile sona ermiştir.

Kayserispor, sezon hedeflerine ulaşmak için yarın yapacağı yeni idmanla hazırlıklarına devam edecektir.