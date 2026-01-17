Kayserispor 3 Transferi Resmen Açıkladı: Mather, Katongo ve Semih Güler

Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından Manchester United'dan Sam Mather, Manchester City'den Jadel Katongo ve Semih Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:35
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:53
Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından kadrosunu üç önemli isimle güçlendirdi.

Sam Mather - Manchester United

Manchester United'dan gelen Sam Mather ile daha önce anlaşmaya varıldı. 22 yaşındaki İngiliz futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulübün sosyal medya paylaşımında, "Sam Mather ile Kulübümüz arasında 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Jadel Katongo - Manchester City

Bir diğer Premier Lig transferi ise Manchester City'den Jadel Katongo oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun Kayserispor’a katılmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, Katongo’nun dinamizmi ve potansiyeliyle takıma önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. Transfer tahtasının açılmasının ardından kadrosunu güçlendirmeye devam eden Kayserispor, Jadel Katongo’nun ligin ikinci yarısında takıma ivme kazandırmasını bekliyor.

Semih Güler - Gaziantep FK

Savunma hattına deneyimli bir takviye yapan takım, Gaziantep FK forması giyen Semih Güler ile de 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten Semih ile ilgili yapılan açıklamada tecrübeli savunmacı ile anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Semih Güler’in 2,5 yıllık imzayı attığını duyurdu. 32 yaşındaki defans oyuncusu, Kayserispor forması altında başarılı olmak için çabalayacağını ifade etti.

Kayserispor, bu üç imza ile sezonun ikinci yarısına daha iddialı hazırlanmayı hedefliyor.

SEMİH GÜLER

SEMİH GÜLER

SAM MATTER

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

