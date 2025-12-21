DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.797.673,57 -0,57%

Kayserispor 4 Maçtır Yenilmiyor: Süper Lig'de 6 Puanlık Seri

Kayserispor, Gaziantepspor mağlubiyeti sonrası 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik alarak 6 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:26
Kayserispor 4 Maçtır Yenilmiyor: Süper Lig'de 6 Puanlık Seri

Kayserispor 4 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı ekip, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Bu dönemde alınan sonuçlar takımın puan hanesini güçlendirirken, ligde kalma mücadelesinde de moral sağladı. Teknik heyet ve futbolcular, yakalanan bu yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Son 4 maçın özeti

Kayserispor; sahasında 3-0 kaybettiği Gaziantepspor maçı sonrası çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 6 puanı hanesine yazdırdı.

Bu süreçte alınan maç sonuçları şöyle: Rizespor 1-0, Eyüpspor 1-1, Alanyaspor 0-0, Konyaspor 1-1.

Camiada umutlar yeniden yeşerirken, takımın hedefi bu istikrarı sahaya yansıtmak ve önümüzdeki maçlarda da puan toplamaya devam etmek.

KAYSERİSPOR, SÜPER LİG’DE OYNADIĞI SON 4 MAÇINDA MAĞLUP OLMADI.

KAYSERİSPOR, SÜPER LİG’DE OYNADIĞI SON 4 MAÇINDA MAĞLUP OLMADI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Jujitsu 2026 Seçmeleri Tamamlandı
2
Niğde Belediyespor 0-0 Erciyes 38 FK — 3. Lig 2. Grup
3
Kayseri'de İnter Futbol Academy 2026 Programıyla Yeni Yıldızlar Arıyor
4
Kayserispor 4 Maçtır Yenilmiyor: Süper Lig'de 6 Puanlık Seri
5
Galatasaray - Kasımpaşa maçında VAR Sarper Barış Saka
6
Burhan Eşer: 'Zor Mücadele Olacak' — Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazır
7
Karşıyaka-Tire 2021 FK İzmir Derbisi: Alsancak'ta Saat 19.00

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025