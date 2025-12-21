Kayserispor 4 Maçtır Yenilmiyor: Süper Lig'de 6 Puanlık Seri

Kayserispor 4 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı ekip, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Bu dönemde alınan sonuçlar takımın puan hanesini güçlendirirken, ligde kalma mücadelesinde de moral sağladı. Teknik heyet ve futbolcular, yakalanan bu yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Son 4 maçın özeti

Kayserispor; sahasında 3-0 kaybettiği Gaziantepspor maçı sonrası çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 6 puanı hanesine yazdırdı.

Bu süreçte alınan maç sonuçları şöyle: Rizespor 1-0, Eyüpspor 1-1, Alanyaspor 0-0, Konyaspor 1-1.

Camiada umutlar yeniden yeşerirken, takımın hedefi bu istikrarı sahaya yansıtmak ve önümüzdeki maçlarda da puan toplamaya devam etmek.

