Kayserispor 8 Yeni Transferini Tanıttı

Kayserispor'dan Transfer Tanıtımı

Kayserispor Kulübü, yeni transferlerini taraftarına tanıttı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenen tanıtım programında, takıma yeni katılan futbolcular yer aldı.

Yeni İsimler Stadyumda Buluştu

Transfer edilen oyuncular arasında Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci bulunuyor. Bu isimler stadyumda gerçekleştirilen etkinlikte fotoğraf çekildi.

Kayserispor Kulübü, transfer ettiği 8 futbolcuyu taraftara tanıttı. Transferlerden Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci stadyumda fotoğraf çektirdi.