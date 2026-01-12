Kayserispor Antalya kampını tamamladı: Beşiktaş mesaisi yarın başlıyor

Kayserispor’un 2 Ocak’ta başlayan Antalya Belek kampı 11 Ocak’ta sona erdi. Takım Kayseri’ye döndü; oyunculara 1 gün izin verildi, yarın Beşiktaş hazırlıkları başlayacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:17
Süper Lig ekiplerinden Kayserisporun 2 Ocak’ta başlayan Antalya kampı, dün oynanan hazırlık maçıyla sona erdi. Sarı kırmızılı ekip, Antalya Belekte sürdürdüğü kampı tamamlayarak Kayseri’ye döndü.

Kulüp, ligin ikinci yarısı hazırlıklarını 2 Ocak - 11 Ocak tarihleri arasında Belek’te gerçekleştirdi. Teknik heyet, dün oynanan son hazırlık maçının ardından oyunculara 1 gün izin verdi.

Oyuncular iznin ardından çalışmalara ara verip bugün dinlenirken, takım yarın kendi tesislerinde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacak.

Ligin ikinci yarısına, 19 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçıyla başlayacak Kayserispor’u zorlu bir fikstür bekliyor.

