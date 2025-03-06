Kayserispor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kayserispor, 8 Mart'ta RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:40
Kayserispor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kayserispor, Başakşehir Maçına Hazır Olacak

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 8 Mart Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile evinde karşılaşacak. Bu önemli maç için hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların pas ve baskı çalışmaları ile başladığı bildirildi. Çalışmalar, takım oyuncularının yeteneklerini artırmak için büyük önem taşıyor.

Futbolcular, idmanı çift kale maç ile tamamlayarak maç öncesi formda kalmaya çalıştı. Bellona Kayserispor, bu kritik maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sonlandıracak.

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