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Kayserispor Başkanı Çamlı'dan Burak Yılmaz'a Destek Mesajı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Burak Yılmaz'a güvenerek teknik heyetin sık sık değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:03
Kayserispor Başkanı Çamlı'dan Burak Yılmaz'a Destek Mesajı

Ali Çamlı'dan Burak Yılmaz'a Güven Dolu Mesaj

Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, takımın teknik direktörü Burak Yılmaz hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çamlı, 9 haftadır galibiyete hasret kalan takımıyla ilgili güvenini yineleyerek, "Bu ciddi bir kulüp yönetiyoruz ve çorap değiştirir gibi teknik heyet değiştiremeyiz" dedi.

Tecrübe ve Motivasyonun Önemi

Çamlı, konuşmasında Burak Yılmaz'ın ekipteki motivasyonu artırdığını belirterek, "Burak, bu işi başaracak ve büyük bir hoca olacak. Elindeki malzemeden en iyisini yapmaya çalışıyor. Futbol bilgisini sorgulamak abes," ifadelerini kullandı.

Elde Edilen Sonuçlar

Kayserispor, ligin 7. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçıyla galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun 23. haftasında takımın başına geçen Yılmaz, 21 lig maçında yalnızca 3 galibiyet elde etti. Bu süreçte 8 mağlubiyetle karşılaşan ekip, 10 maçta da berabere kaldı. Takım sezonu transfer yasağıyla açmış olup, puan tablosunda 17. sıradadır.

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