DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.753.118,64 0,03%

Amed Sportif Faaliyetler 3-0 Iğdır FK | Trendyol 1. Lig 17. Hafta

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 17. haftasında Iğdır FK'yı 3-0 yendi; goller Daniel Moreno (2) ve Mbaye Diagne'den.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 21:21
Amed Sportif Faaliyetler 3-0 Iğdır FK | Trendyol 1. Lig 17. Hafta

Amed Sportif Faaliyetler 3-0 Iğdır FK

Trendyol 1. Lig 17. haftasında ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Maçta goller Daniel Moreno (44', 76') ve Mbaye Diagne (56') tarafından kaydedildi.

Maç Bilgileri

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Burak Demirkıran, Oğuzhan Yazır, Çağrıcan Pazarcıklı

Amed Sportif Faaliyetler

Erce Kardeşler, Murat Uçar, Celal Hanalp, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Cheikhou Kouyate dk. 87), Adama Traore (Çektar Orhan dk. 82), Dia Saba (Aytaç Kara dk. 82), Daniel Moreno, Afena Gyan (Fernando dk. 64), Mbaye Diagne

Yedekler: Yakup Girişen, Veysel Sapan, Yunus Tarhan, Necat Kaya, Bora Gün

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Iğdır FK

Taha Tepe, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural (Dorin Rotariu dk. 64), Antoine Conte, Doğan Erdoğan, Moryke Fofana, Ryan Isaac Mendes (Fode Koita dk. 64), Ali Kaan Güneren (Eyüp Akcan dk. 64), Gökcan Kaya, Gianni Bruno (Özder Özcan dk. 84)

Yedekler: Sinan Bolat, Melih Akyüz, Malik Yılmaz, Aaron Suarez, Serkan Asan, Beraat Keser

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller

Daniel Moreno (dk. 44, 76) — Mbaye Diagne (dk. 56) (Amed Sportif Faaliyetler)

TRENDYOL 1. LİG’İN 11. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI IĞDIR FK’YI 3-0...

TRENDYOL 1. LİG’İN 11. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI IĞDIR FK’YI 3-0 MAĞLUP ETTİ.

TRENDYOL 1. LİG’İN 11. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI IĞDIR FK’YI 3-0...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dersimspor-Serhat Ardahan maçında ceza sahasında uyuyan köpek gülümsetti
2
Joao Mendes, Kayserispor'un 17 Haftalık İlk Yarı Asist Lideri
3
Ağrı Kadın Futbol Kulübü'nden Hakem Raporuna Sert Tepki
4
Amed Sportif Faaliyetler 3-0 Iğdır FK | Trendyol 1. Lig 17. Hafta
5
Çeşme Belediyespor 0-0 Yelkispor
6
Serkan Özbalta: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" — Erzurumspor 1-0 Çorum FK
7
Hüseyin Eroğlu: "Beklemediğimiz Bir Skor Oldu" — Çorum FK

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları