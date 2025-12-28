Amed Sportif Faaliyetler 3-0 Iğdır FK | Trendyol 1. Lig 17. Hafta

Amed Sportif Faaliyetler 3-0 Iğdır FK
Trendyol 1. Lig 17. haftasında ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Maçta goller Daniel Moreno (44', 76') ve Mbaye Diagne (56') tarafından kaydedildi.
Maç Bilgileri
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Burak Demirkıran, Oğuzhan Yazır, Çağrıcan Pazarcıklı
Amed Sportif Faaliyetler
Erce Kardeşler, Murat Uçar, Celal Hanalp, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Cheikhou Kouyate dk. 87), Adama Traore (Çektar Orhan dk. 82), Dia Saba (Aytaç Kara dk. 82), Daniel Moreno, Afena Gyan (Fernando dk. 64), Mbaye Diagne
Yedekler: Yakup Girişen, Veysel Sapan, Yunus Tarhan, Necat Kaya, Bora Gün
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Iğdır FK
Taha Tepe, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural (Dorin Rotariu dk. 64), Antoine Conte, Doğan Erdoğan, Moryke Fofana, Ryan Isaac Mendes (Fode Koita dk. 64), Ali Kaan Güneren (Eyüp Akcan dk. 64), Gökcan Kaya, Gianni Bruno (Özder Özcan dk. 84)
Yedekler: Sinan Bolat, Melih Akyüz, Malik Yılmaz, Aaron Suarez, Serkan Asan, Beraat Keser
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller
Daniel Moreno (dk. 44, 76) — Mbaye Diagne (dk. 56) (Amed Sportif Faaliyetler)
TRENDYOL 1. LİG’İN 11. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI IĞDIR FK’YI 3-0 MAĞLUP ETTİ.