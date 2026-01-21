Zekeriya Arslantürk Wushu Şampiyonlarını Düzce’de Ağırladı

Zekeriya Arslantürk, Türkiye ve Avrupa dereceleri kazanan wushu sporcuları ve antrenörlerini kabul etti; başarılar kutlandı, hediyeler verildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:37
Zekeriya Arslantürk Wushu Şampiyonlarını Düzce'de Ağırladı

Arslantürk, wushu başarısını kabul etti

DÜZCE (İHA) – Türkiye ve Avrupa’da elde ettikleri önemli derecelerle adından söz ettiren wushu sporcuları ve antrenörleri, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk’ü ziyaret etti.

Ziyarette başarılar ve tebrikler öne çıktı

Ziyarette sporcuların elde ettiği başarılar hakkında detaylı bilgi alındı. İl Müdürü Arslantürk, wushu branşında kazanılan derecelerin Düzce ve ülke sporu adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Arslantürk, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, bu başarıların temelinde disiplinli çalışmalar ve azim olduğunu belirtti.

Kutlama ve hatıra

Ziyaretin sonunda başarılı sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi ve program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

