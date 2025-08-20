Kayserispor-Galatasaray Hazırlıkları Sürüyor: 24 Ağustos'ta Karşılaşma

Kayserispor, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti. Kulübün açıklamasına göre teknik ekip çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Çalışmaların takımın maç temposuna yönelik olduğu bildirildi.

Hazırlıklar ve maç bilgileri

Kayseri temsilcisi, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek. Zecorner Kayserispor - Galatasaray maçı, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.