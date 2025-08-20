DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,13%
ALTIN
4.396,92 -0,56%
BITCOIN
4.639.981,89 0,08%

Kayserispor-Galatasaray Hazırlıkları Sürüyor: 24 Ağustos'ta Karşılaşma

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanıyor; antrenmanda pas, baskı ve çift kale maç yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:08
Kayserispor-Galatasaray Hazırlıkları Sürüyor: 24 Ağustos'ta Karşılaşma

Kayserispor, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti. Kulübün açıklamasına göre teknik ekip çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Çalışmaların takımın maç temposuna yönelik olduğu bildirildi.

Hazırlıklar ve maç bilgileri

Kayseri temsilcisi, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek. Zecorner Kayserispor - Galatasaray maçı, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Devam Ediyor
2
Galatasaray, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Kemerburgaz'ta Çalıştı
3
Beşiktaş İsviçre'de: Lausanne Maçı Öncesi Cenevre'ye Ulaştı
4
Kayserispor-Galatasaray Hazırlıkları Sürüyor: 24 Ağustos'ta Karşılaşma
5
Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası İstanbul'da — 30-31 Ağustos
6
Samsunspor 27 Yıl Sonra Avrupa'da: Panathinaikos Deplasmanında
7
Basketbol Süper Ligi 2025-2026 Fikstürü Açıklandı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek