Kayserispor: Gisdol ve 4 Futbolcu İmza Gününde Taraftarla Buluştu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da, teknik direktör Markus Gisdol ve dört futbolcu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki KS Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Katılımcılar

Etkinliğe, teknik direktör Markus Gisdol'un yanı sıra kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, sportif direktör Muhammed Türkmen ve futbolcular Joao Mendes, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku ve Burak Kapacak katıldı.

Etkinlik Detayları

Taraftarlar, oyuncular ve teknik heyetle hatıra fotoğrafı çektirip formalarını imzalattı. İmza günü etkinliği 2 gün sürecek.

