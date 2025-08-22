DOLAR
Kayserispor: Gisdol ve 4 Futbolcu İmza Gününde Taraftarla Buluştu

Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol ve dört futbolcu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki KS Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu. Etkinlik iki gün sürecek.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:02
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da, teknik direktör Markus Gisdol ve dört futbolcu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki KS Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Katılımcılar

Etkinliğe, teknik direktör Markus Gisdol'un yanı sıra kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, sportif direktör Muhammed Türkmen ve futbolcular Joao Mendes, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku ve Burak Kapacak katıldı.

Etkinlik Detayları

Taraftarlar, oyuncular ve teknik heyetle hatıra fotoğrafı çektirip formalarını imzalattı. İmza günü etkinliği 2 gün sürecek.

