Kayserispor Kulübü'nden Yapı Kredi Açıklaması: 'Alacaklı Biziz'

Kayserispor Kulübü, Yapı Kredi Bankası ile mevcut hukuki durumu hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, konuyla ilgili farklı açıklamalar yapılmasını eleştirerek, tarafların Berna Gözbaşı ve Kayserispor olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Berna Gözbaşı'nın kulüpten alacaklarının ve bu alacakların karşılığı olarak kulübün TFF nezdindeki haklarının Gözbaşı lehine temlik edildiği bilgisi verildi. Ayrıca bu durumun kamuoyunda bilinen bir hukuki ihtilaf olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle üzerinde hukuki tartışma bulunan kulübümüze ait söz konusu hak ve alacakların temlik lehdarı ve alacaklısı Yapı Kredi Bankasıdır. Yani kulübümüzden alacaklı statüsünde bulunan Yapı Kredi Bankasıdır," denildi. Gözbaşı’nın hukuken tartışmalı şekilde devredilen hakları üzerine Yapı Kredi'nin tasarruf yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca, Fenerbahçe Klübü Başkanı Ali Koç'un önceki Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın şirketlerine dair bilgileri iyi bildiği ifade edildi. Koç’un bu hukuki ihtilaf konusunda taraf olmadığını ve konu hakkında konuşmasının, durumun basitliğini göz ardı eden bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

Son olarak, Kayserispor, kamuoyunun bu konudaki gerçeği anlamasını sağlamak adına daha fazla spekülasyon yapılmaması gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.