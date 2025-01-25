Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Yollarını Ayırdı

Kayserispor'da Beklenmedik Ayrılık

Trendyol Süper Lig takımlarından Bellona Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Son Maç Performansı

Bellona Kayserispor, bu kararın ardından Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor karşısında 5-2'lik bir mağlubiyet yaşadı. Bu sonuç, takımın son dönem performansını gözler önüne serdi.

Kulüp, yeni bir teknik direktör arayışına girmiş durumda.