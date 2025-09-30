Kayserispor, Trabzonspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında 3 Ekim'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:36
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor müsabakası için çalışmalarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Çalışmanın yüksek tempoda geçtiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Kayserispor, 3 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Papara Park Stadı'nda Trabzonspor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. İdmana Onugkha da katıldı.

