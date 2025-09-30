Kayserispor, Trabzonspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor müsabakası için çalışmalarını sürdürdü.

Antrenman detayları

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Çalışmanın yüksek tempoda geçtiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Maç bilgileri

Kayserispor, 3 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Papara Park Stadı'nda Trabzonspor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. İdmana Onugkha da katıldı.