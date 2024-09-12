Kazakistan'da 5. Dünya Göçebe Oyunları Kapanıyor

Dünya Göçebe Oyunları, 21 geleneksel spor dalında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından, yarın sona erecek. "Büyük Bozkırda Buluşma" temasıyla düzenlenen etkinlik, başkent Astana'da yapılıyor.

Kapanış Töreni Detayları

Kapanış seremonisi, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Oyunlar, dünya genelinde 90'dan fazla ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla büyük ilgi görüyor.

Oyunların İçeriği

Katılımcılar, at üstünde oynanan oyunlardan dövüş sanatları, okçuluk ve kuş avcılığına kadar geniş bir yelpazede 21 geleneksel spor dalında mücadele ediyor. Geçmişte Kırgızistan ve İznik gibi yerlerde düzenlenen oyunlar, bu yıl ilk kez bir başkentte yapılmanın heyecanını yaşıyor.

Ayrıca, etkinliğin 100 binden fazla turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Dünya Göçebe Oyunları, her iki yılda bir düzenlenerek geleneksel sporların olimpiyatları olarak adlandırılıyor.