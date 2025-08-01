Keçiören'de 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri Başlıyor

Keçiören Belediyesi, 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ni Düzenliyor

Keçiören Belediyesi, 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri etkinliğini yarın Ankara'da başlatıyor. Bu önemli organizasyon, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin iş birliği ile gerçekleşiyor.

2-3 Ağustos Tarihlerinde Yapılacak

Bu yılki karakucak güreşleri, 2-3 Ağustos tarihlerinde Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda düzenlenecek. Etkinliğe, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcu katılacak.

Tanıtım Toplantısı

Organizasyonun basın tanıtım toplantısı, Kartaltepe Kent Ormanı'nda yapıldı. Toplantıya Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyon Başkanı Dursun Gözel, Keçiören Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, Olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp ile diğer önemli sporcular katıldı.

Başkan Özarslan, Güreşin Önemi Üzerine Konuştu

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, güreşin Türk milletinin kültürel kodları arasında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. "Güreşte Hazreti Hamza'nın pınarından içtiğimiz o iman aklımıza gelir," diyen Özarslan, ata sporlarına sahip çıkma gayretinde olduklarının altını çizdi.

Ödüller ve Destekler

Özarslan, dereceye girecek sporculara verilecek ödüller hakkında bilgi vererek, “Belediyeden bir kuruş harcatmadan Türk güreşine destek veren iş adamları sayesinde başpehlivanımıza 3+1 daire, başaltı pehlivanımıza ise otomobil ödülü verilecek,” dedi. Özarslan, bu ödüllerin güreşi teşvik etmek için önemli olduğunu belirtti.

Rıza Kayaalp'in Değerlendirmeleri

Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp ise, “Geçen yıl yüksek bir katılımla yapılan karakucak güreşlerinin bu yıl da büyük ilgi göreceğini düşünüyorum,” dedi ve bu tür organizasyonların Türk güreşinin gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Karakucak Güreşlerinin Geleceği

Keçiören Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, Karakucak güreşlerinin olimpiyatlar için önemli bir altyapı oluşturduğunu belirtti. "Başkanımız Sayın Özarslan'a güreş severler adına teşekkür ederiz," diyerek, gelecekte yeni şampiyon güreşçilerin çıkacağını umduğunu dile getirdi.

Keçiören Belediyesi 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri, yarın Ankara'da başlayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nin basın tanıtım toplantısı Kartaltepe Kent Ormanı'nda yapıldı.

Keçiören Belediyesi 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri, yarın Ankara'da başlayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nin basın tanıtım toplantısı Kartaltepe Kent Ormanı'nda yapıldı.