Keçiörengücü 1-2 Çorum FK: Ağçay'dan Gurur, Tam'dan 12 Puan Mesajı

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Keçiörengücü, Arca Çorum FK'ye 2-1 yenildi; Sedat Ağçay oyun üstünlüğünü vurguladı, Tahsin Tam ise 4 maçta 12 puanın önemini belirtti.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 20:19
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Arca Çorum FK'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Aktepe Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Sedat Ağçay: Oyun üstünlüğü var, gol sıkıntısı yaşadık

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, maç sonrasında takımının sahada sergilediği performansın altını çizdi ve oyuncularına övgüde bulundu. Ağçay, karşılaşma hakkında şunları söyledi:

"Oyun olarak üstün bir oyun ortaya koyduk, o yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum."

Ağçay ayrıca maçın zorluğuna ve takımının istatistiklerdeki üstünlüğüne değindi: "İyi bir mücadele olacaktı, pozisyonun değerini bilen, pozisyonu doğru kullanan, doğru sonuçlandıran takımın kazanacağı bir maçtı. Aslında oyun üstünlüğü de pozisyon üstünlüğü de rakip ceza sahasına girme üstünlüğü de bizdeydi. İstatistik anlamında çok iyiyiz ama futbolda gol olmayınca bir anlam taşımıyor."

Havanın sıcaklığına rağmen oyuncularının mücadele ettiğini belirten Ağçay, rakibin güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, ilerleyen haftalara dönük umutlu olduğunu ifade etti: "Rakip bu ligin üstünde kurulmuş bir takım, onlarla böyle mücadele edip onların üstünde bir performans, güçlü bir oyuncu karakteri, güçlü bir takım duruşu sergiledik. İnşallah ilerleyen maçlarda istediğimiz sonuçları alabileceğimiz, puanları alabileceğimiz, hedeflediğimiz yerlere gelebileceğimiz maçlar olacak. İyi bir performans ortaya koyduk. İki takım oyuncuları da bu sıcakta iyi mücadele etti, tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu ama biz kazanmak istiyorduk, bunun için de her şeyi yaptık, sadece gol atmakta birazcık zorlandık. Çok basit atacağımız pozisyonları atamadık. Ancak oyun olarak üstün bir oyun ortaya koyduk, o yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum."

Tahsin Tam: Deplasmandan 3 puan, 4 maçta 12 puan sevincimiz

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, güçlü bir deplasmandan galip ayrılmanın önemine dikkat çekti. Tam, takımının performansını ve devre arası için alınacak dersleri şöyle değerlendirdi:

"Çok zor bir deplasmandan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk devrede istediğimizi ortaya koyamadığımız bir oyun ama bizim adımıza çok derslik bir maç oldu. Futbol rehaveti asla kabul etmiyor, cezasız da bırakmıyor. Attığımız golden sonra hemen santra ile yediğimiz gol buna en güzel örnek, bundan gereken dersi çıkarmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bizim için devre arasında toparlanma mesajı oldu, öz eleştiriyi çabuk yaptık."

İkinci yarıda üstünlüğü ele aldıklarını söyleyen Tam, takımının ligdeki konumuna ilişkin de değerlendirmede bulundu: "Böyle zor bir deplasmandan 3 puan alarak ayrıldığımızdan dolayı, 4 maçta 12 puan alarak camiamızı ayrıca mutlu ettiğimizden dolayı ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Bundan sonraki hiçbir maçımız kolay olmayacak. Çok zor bir mücadele, tüm dikkatler de üzerimize çevrilmiş oldu. Haliyle daha üstününü oynamak zorundayız. Buna dönük çalışmalarımızı, antrenmanlarımızı şekillendirip devam edeceğiz."

Transfer sürecine de değinen Tahsin Tam, mevcut kadroya inancını koruduklarını belirtti: "Transferler olabilir ama mevcuttaki kadromuza çok inanıyorum. Bu kadro ile hedeflediğimiz başarıyı mutlaka yakalayacağımızı düşünüyorum."

