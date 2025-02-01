Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor'u 7-0 Geçti!

Trendyol 1. Lig'de Tarihi Bir Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç, Ankara stadyumunda oynandı ve ev sahibi takım, sahadan 7-0'lık tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın Detayları

Keçiörengücü, rakibine karşı sergilediği üstün performansla dikkat çekti. Bu sonuç, Yeni Malatyaspor için büyük bir hayal kırıklığı oldu ve ligdeki konumlarını sorgulatacak bir mağlubiyet olarak kaydedildi.

Takımın bu galibiyeti, Keçiörengücü taraftarlarını sevindirirken, şampiyonluk hedefini de daha bir ileri taşımış oldu.