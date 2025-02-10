DOLAR
35,99 -0,01%
EURO
37,15 0,17%
ALTIN
3.366,3 -1,79%
BITCOIN
3.500.622,15 -1,05%

Kemer'de Bisiklet Festivali: Nisan Ayında 3 Büyük Yarış Organizesi

Antalya'nın Kemer ilçesi, Nisan ayında bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek 3 büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 17:09
Kemer'de Bisiklet Festivali: Nisan Ayında 3 Büyük Yarış Organizesi

Kemer'de Bisiklet Tutkunlarına 3 Ayrı Yarış Fırsatı

Antalya'nın Kemer ilçesi, nisan ayı boyunca bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek 3 büyük organizasyona ev sahipliği yapacak. Kemer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Ahmet Solmaz başkanlığındaki Kemer Turizm Komitesi'nin düzenleyeceği etkinlikler, "Bisikletin kalbi nisanda Kemer'de atıyor" projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

TransTaurus Etap Yarışları

Etkinlikler, 10-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan TransTaurus Etap Yarışları ile başlayacak. Dağ bisikleti, gravel ve e-bike kategorilerinde mücadele edecek sporcular, Batı Toros Dağları'nda günde 60 kilometre yol alacak.

AKRA Gran Fondo Antalya

Amatör yol bisiklet tutkunlarının katılacağı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum ise 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte sporcular, Batı Toros Dağları'nın eteklerinde 98 ve 49 kilometrelik parkurlarda yarışacaklar.

Sky To Sea MTB Enduro Yarışı

Enduro ve downhill sporcularının katılacağı Sky To Sea MTB Enduro yarışı, 18-20 Nisan tarihlerinde ön plana çıkacak. Yarışta, Batı Toros Dağları'nın en yüksek zirvesi Tahtalı Dağı'ndan pedal çevirecek olan sporcular, 33 kilometrelik parkurda Kemer sahilinde yer alan denize atlama rampasına ulaşmayı hedefleyecek.

Kaymakam Ahmet Solmaz, açıklamasında her ay için uygun spor etkinliklerini bir araya getirmeyi ve bazı aylara yeni organizasyonlar eklemeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Nisan ayında 3 farklı yarış ve 6 bisiklet branşını bir araya getiren bir takvim oluşturduklarını vurgulayan Solmaz, "Sporun kalbi 12 ay Kemer'de atıyor. Tüm spor severleri Kemer'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çaykur Rizespor, Canberk Yurdakul'u Esenler Erokspor'a Kiraladı
2
Real Madrid Derbide Berabere Kaldı, LaLiga Zirvesini Korudu
3
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Futbol Camiası Mehmet Salih Dereli İçin Taziye Mesajları Yayınladı
5
Ziraat Bankkart, Ankara Derbisinde Halkbank'ı 3-0 Mağlup Etti
6
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Gün Müsabakaları
7
Acun Ilıcalı Fenerbahçe başkanı mı oluyor? İtiraf geldi

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!