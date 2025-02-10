Kemer'de Bisiklet Festivali: Nisan Ayında 3 Büyük Yarış Organizesi

Kemer'de Bisiklet Tutkunlarına 3 Ayrı Yarış Fırsatı

Antalya'nın Kemer ilçesi, nisan ayı boyunca bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek 3 büyük organizasyona ev sahipliği yapacak. Kemer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Ahmet Solmaz başkanlığındaki Kemer Turizm Komitesi'nin düzenleyeceği etkinlikler, "Bisikletin kalbi nisanda Kemer'de atıyor" projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

TransTaurus Etap Yarışları

Etkinlikler, 10-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan TransTaurus Etap Yarışları ile başlayacak. Dağ bisikleti, gravel ve e-bike kategorilerinde mücadele edecek sporcular, Batı Toros Dağları'nda günde 60 kilometre yol alacak.

AKRA Gran Fondo Antalya

Amatör yol bisiklet tutkunlarının katılacağı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum ise 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte sporcular, Batı Toros Dağları'nın eteklerinde 98 ve 49 kilometrelik parkurlarda yarışacaklar.

Sky To Sea MTB Enduro Yarışı

Enduro ve downhill sporcularının katılacağı Sky To Sea MTB Enduro yarışı, 18-20 Nisan tarihlerinde ön plana çıkacak. Yarışta, Batı Toros Dağları'nın en yüksek zirvesi Tahtalı Dağı'ndan pedal çevirecek olan sporcular, 33 kilometrelik parkurda Kemer sahilinde yer alan denize atlama rampasına ulaşmayı hedefleyecek.

Kaymakam Ahmet Solmaz, açıklamasında her ay için uygun spor etkinliklerini bir araya getirmeyi ve bazı aylara yeni organizasyonlar eklemeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Nisan ayında 3 farklı yarış ve 6 bisiklet branşını bir araya getiren bir takvim oluşturduklarını vurgulayan Solmaz, "Sporun kalbi 12 ay Kemer'de atıyor. Tüm spor severleri Kemer'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.