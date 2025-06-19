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Kenan Nuhut, Vefatının 2. Yıl Dönümünde Anıldı

Kenan Nuhut, Türkiye Halter Federasyonu'nun eski başkanı, vefatının 2. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 15:57
Kenan Nuhut, Vefatının 2. Yıl Dönümünde Anıldı

Kenan Nuhut, Vefatının 2. Yıl Dönümünde Anıldı

Türkiye Halter Federasyonu'nun eski başkanlarından Kenan Nuhut, vefatının 2. yıl dönümünde kabri başında yapılan bir törenle anıldı. Tören, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleşti.

Etkinliğe, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, çeşitli milletvekilleri, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve federasyon yönetim kurulu üyeleri, milli takım antrenörleri, sporcular, Nuhut'un aile bireyleri ve sevenleri katıldı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, törende bir konuşma yaparak, Kenan Nuhut'un Türk halterine yaptığı katkılara dikkat çekti. Ünlü, Nuhut'un spora ve sporcuya her zaman yol gösteren bir lider olduğunu ifade etti.

Anma töreni, okunan dualarla sona erdi.

Türkiye Halter Federasyonunun eski başkanlarından Kenan Nuhut, vefatının 2. yıl dönümünde kabri...

Türkiye Halter Federasyonunun eski başkanlarından Kenan Nuhut, vefatının 2. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, federasyon yönetim kurulu üyeleri, milli takım antrenörleri, sporcular, Nuhut'un ailesi ve sevenleri katıldı.

Türkiye Halter Federasyonunun eski başkanlarından Kenan Nuhut, vefatının 2. yıl dönümünde kabri...

Türkiye Halter Federasyonunun eski başkanlarından Kenan Nuhut, vefatının 2. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, federasyon yönetim kurulu üyeleri, milli takım antrenörleri, sporcular, Nuhut'un ailesi ve sevenleri katıldı.

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