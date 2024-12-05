Kenan Yıldız, Juventus'un 10 Numara Yıldızı Oluyor

Juventus, Kenan Yıldız'ı 10 Numara ile Taçlandırdı

Juventus Kulübü Pazarlama Direktörü Mike Armstrong, milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde AA muhabirine konuşan Armstrong, "Kenan, Juventus için çok önemli bir oyuncu. Kulübümüz onu 10 numaralı formayla onurlandırdı. Bu bizim ona ve potansiyeline verdiğimiz değeri gösteriyor" dedi.

Kenan Yıldız’ın Gelişimi İçin Uzun Vadeli Planlar

Armstrong, Kenan için uzun vadeli planlar yaptıklarını vurgulayarak, "Onun gelişimine mümkün olduğunca destek vermeye devam ediyoruz. Çok genç olduğu için üstünde fazla baskı da yaratmak istemiyoruz. Çok yetenekli bir oyuncu. Gelecekte kulübe daha da uyum sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türk Futbolseverlerin İlgi ve Desteği

Mike Armstrong, Türk futbolseverlerin Juventus'u yakından takip ettiğini belirtti. Kulüp olarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların Türk taraftarlardan büyük ilgi gördüğünü kaydeden Armstrong, "Türk taraflardan gelen sosyal medya etkileşimleri çok hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

Kenan Yıldız’ın Performansı

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da forma giydiği 14 maçta 3 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta ise 1 kez gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki futbolcu, İtalyan spor gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen "Golden Boy Web" ödülünü de almaya hak kazandı.