Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu 'En İyiler' seçildi — Juventus 4-3 Inter'de Türk derbisi

Serie A'nın haftasında Juventus-Inter 4-3 maçında Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınınca takımlarının en iyileri seçildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 14:18
Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu 'En İyiler' seçildi — Juventus 4-3 Inter'de Türk derbisi

İtalya basını: Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu maçın en iyileri

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'nın 3. haftasındaki Juventus-Inter 4-3 mücadelesinde milli oyuncular Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu, İtalyan spor medyası tarafından takımlarının "en iyileri" seçildi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada iki oyuncunun performansı öne çıktı.

La Gazzetta dello Sport değerlendirmesi

La Gazzetta dello Sport, 7 gollü maçta 3 golün Türk oyunculardan geldiğini vurgulayarak karşılaşmayı "Yıldız ve Çalhanoğlu ile Türk işi" başlığıyla verdi. Gazete, Kenan Yıldız'ın gelişimini sürdürdüğünü ve maçta üst düzey bir performans sergilediğini belirtti. "Türk prensi" olarak anılan Kenan için dergide maçın en iyi oyuncusu notu verildi.

Oyuncu ve teknik adam değerlendirme köşesinde Kenan Yıldız'a "8" puan verilirken, değerlendirmede: "Her zaman ilham verici, aktif ve dikine oynuyor. Her zaman patlama yapabilme aşamasında. (28 Ekim 2024'teki maç) San Siro'da da Inter’e 2 gol attıktan sonra yine Inter’e patladı. Bu sefer savunma da yaptı." ifadelerine yer verildi.

La Gazzetta, Inter'de son dakikalarda Adzic'in golüne engel olamayan takımda ise Hakan Çalhanoğlu'nu iki harika golü ve takımı yönetmesi nedeniyle öne çıkararak ona da "8" puan verdi ve Hakan için "geri dönüyor" yorumunu yaptı.

Corriere dello Sport'un incelemesi

Corriere dello Sport da Allianz Stadı'ndaki maçı "çılgınca bir maç" olarak nitelendirirken, iki takımda da forma giyen Türk oyuncuların performansına dikkat çekti. Gazete, Kenan Yıldız'ın 21 yaş altı olup Inter'e karşı bugüne kadar toplamda 3 gol atan ilk Juventus oyuncusu olduğunu belirtti ve Kenan'ın bu sezon siyah-beyazlı formayla attığı gol sayısının 9'a çıktığını kaydetti.

Corriere dello Sport, Kenan Yıldız'a 7,5 puan vererek onu Juventus adına "maçın en iyi oyuncusu" seçti: "Ne isterse onu yapıyor, tek başına hareketleniyor ve uzaktan avlıyor. Sommer'i şaşırtıyor, skoru 2-1'e getiriyor. Skoru 3-3'e getiren golün asistini yapıyor."

Aynı gazete Hakan Çalhanoğlu'na da 7,5 puan verip Inter'in "en iyisi" seçerken Hakan için, "Türk oyuncu öne çıkıyor ve Inter’i maçta tutuyor. Oyun kurma becerisi henüz üst düzeyde değil, buna karşın iki keskin nişancı golü var. Göğüs kontrolüyle yumuşatıp sağ ayağıyla çektiği şutta gelen goldeki tekniği ve uygulama hızı etkileyici." değerlendirmesini yaptı.

Medya ve sosyal medyada "Türk derbisi" yorumu

İtalya'da internet haber siteleri, sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında da Juventus-Inter karşılaşması, karşılıklı goller nedeniyle geleneksel "İtalya Derbisi" tanımının yanı sıra "Türk derbisi" ve "Türk mücadelesi" şeklinde yorumlandı. Maçın golleri ve iki milli oyuncunun öne çıkan performansı, bu algıyı güçlendirdi.

Özetle, Juventus-Inter 4-3 maçında Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınından yüksek notlar alarak takımlarının en etkili isimleri olarak gösterildi.

